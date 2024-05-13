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Aksaray'da Boşanma Aşamasındaki Kişi Kayınpederi Tarafından Silahla Öldürüldü

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Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde boşanma aşamasındaki bir kişi, kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaşanan olayda, polis kayınpederi gözaltına aldı.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmeye giden kişi, tartıştığı kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Akif Bozdemir (29), kayınpederinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine giderek boşanma aşamasındaki eşi Şerife Bozdemir ile tartışmaya başladı.

Bu sırada Bozdemir, evde bulunan kayınpederi Ahmet T. (53) ile de tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle Ahmet T, damadı Bozdemir'e tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan ve ambulansla Sultanhanı Hüseyin Ağır Devlet Hastanesine sevk edilen Bozdemir, hayatını kaybetti.

Polis, kayınpeder Ahmet T'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sultanhanı Olay 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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