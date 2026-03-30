Haberler

Aksaray'da annesinin erkek arkadaşını bıçaklayan kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da, C.M. adlı genç, annesinin erkek arkadaşı G.I.'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sırasında bir polis memuruna da saldırıda bulundu. Gözaltına alınan zanlının annesi ve onun da sağlık kontrolü esnasında görevli polis memuruna tokat attığı bildirildi.

Aksaray'da annesinin erkek arkadaşını bıçaklayan zanlı, gözaltına alındı.

Hacılar Harmanı Mahallesi'nde yaşayan annesi A.D'yi (38) ziyarete giden C.M. (20), annesinin erkek arkadaşı G.I. (38) ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda C.M, G.I'yı üç yerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı G.I'ya sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sırada C.M'nin bıçakla tekrar saldırmasıyla, olaya müdahale eden polis memuru da elinden yaralandı.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen G.I'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anne A.D. ile oğlu C.M. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli A.D, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede de bir polis memuruna tokat attı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

