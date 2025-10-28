Aksaray'da Bıçaklı Kavga: 2 Çocuk Yaralandı

Aksaray'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 çocuk bıçakla yaralandı.

Taşpazar Mahallesi 839. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Emir D. (16), Mesut K. (16) ve Mehmet K'yi (16) bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.