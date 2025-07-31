Aksaray'da Bakımda Olan Araç Altında Kalan Çocuk Yaralandı

Aksaray'da Bakımda Olan Araç Altında Kalan Çocuk Yaralandı
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Aksaray'da bir oto kaporta iş yerinde bakım yaptığı aracın hareket etmesi sonucu 14 yaşındaki Ö.B. yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aksaray'da bakımını yaptığı aracın hareket etmesi sonucu altında kalan çocuk yaralandı.

Yeni Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren oto kaporta iş yerinde çalışan Ö.B. (14), bakımını yaparken aniden hareket eden aracın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı aracın altından yaralı halde kurtarılan Ö.B, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel
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