Aksaray'da Apartmanda Yangın: Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Aksaray'da Apartmanda Yangın: Bir Kişi Dumandan Etkilendi
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Aksaray'ın Çiftlik Mahallesi'nde bulunan üç katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangına müdahale eden bir kişi, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Aksaray'da bir apartmanın giriş katında çıkan yangına müdahale eden kişi dumandan etkilendi.

Çiftlik Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale etmeye çalışan bir kişi dumandan etkilendi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel
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