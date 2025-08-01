Aksaray'da Akraba Cinayeti: Kıskançlık Kurbanı

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Aksaray'da Afganistan uyruklu Abdulbasır Jumali, kıskançlık nedeniyle amcasının oğlu Bismallah Jumali'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın detayları ortaya çıktı.

AKSARAY'da, Afganistan uyruklu Abdulbasır Jumali (26), amcasının oğlu Bismallah Jumali'yi (26) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Jumali'nin cinayeti, kendi eşini kıskandığı için işlediği belirtildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Ortaköy ilçesi Kızı Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulbasır Jumali, kuzeni Bismallah Jumali'nin evine gitti. Abdulbasır Jumali, burada çıkan tartışmada pompalı tüfekle Bismallah Jumali'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların boynuna isabet ettiği 1 çocuk babası Bismallah Jumali, yere yığıldı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Bismallah Jumali'nin öldüğünü belirledi. Jumali'nin cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Bismallah Jumali'nin, bugün Ortaköy ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Öte yandan olaydan sonra kaçan Abdulbasır Jumali'nin Aksaray-Ankara kara yolunda yakalandığı belirtildi. Jumali'nin cinayeti, kendi eşini kıskandığı için işlediği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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