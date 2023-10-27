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Aksaray'da 6 Milyon 700 Bin Makaron Ele Geçirildi

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Aksaray'da yapılan operasyonda, bir tırda gümrük kaçağı 6 milyon 700 bin makaron ele geçirildi ve sürücü gözaltına alındı.

Aksaray'da bir tırda 6 milyon 700 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Aksaray-Adana kara yolunda M.A. (32) idaresindeki bir tırı durdurdu.

Araçtaki aramada, gümrük kaçağı 6 milyon 700 bin makaron ele geçirildi, sürücü M.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Aksaray Suç Hukuk Güncel Haberler

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