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Aksaray'da 6 Milyon 700 Bin Makaron Ele Geçirildi

Aksaray'da yapılan operasyonda, bir tırda gümrük kaçağı 6 milyon 700 bin makaron ele geçirildi ve sürücü gözaltına alındı.