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Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 2 bin 193 sentetik hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA