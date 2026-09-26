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Aksaray'da 2 Afrika gri papağanı satışa çıkaran kişiye 30 bin lira ceza kesildi

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Aksaray'da 2 Afrika gri papağanı satışa çıkaran kişiye 30 bin lira ceza kesildi
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Aksaray'da ticareti özel izinle yapılan tropik kuşları yasa dışı yollarla satmaya çalıştığı tespit edilen kişi suçüstü yakalandı. 2 Afrika gri papağanına el konulurken, kişiye 30 bin lira para cezası uygulandı ve papağanlar Konya Karatay Hayvanat Bahçesine gönderildi.

AKSARAY'da ticareti özel izinle yapılan tropik kuşları yasa dışı yollarla satmaya çalıştığı tespit edilen kişi suçüstü yakalandı. 2 Afrika gri papağanına Aksaray Doğa Koruma Müdürlüğü ekipleri el koyarken, R.A'ya 30 bin lira para cezası uygulandı.

Aksaray Doğa Koruma Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden, Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izinle yapılan 2 Afrika gri papağanının otelde satılacağı ihbarı aldı. Ekipler, tropikal bölgelerde yaşayan kuşları yasa dışı yollarla Aksaray'a getiren ve bir otelde satmak için müşteri bekleyen R.A.'ya polis ekipleriyle birlikte baskın yaptı. Ekipler 2 Afrika gri papağanına el koydu. Papağanlar Konya Karatay Hayvanat Bahçesine gönderildi. R.A'ya ise 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan 30 bin lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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