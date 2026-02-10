Aksaray Belediyesi, 2 iftar çadırı kuracak.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların ramazanı huzurlu geçirmesi için geleneksel hale getirdikleri sosyal ve kültürel çalışmalar için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Ramazanın manevi atmosferini şehir genelinde en iyi şekilde yaşatmak amacıyla çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Geleneksel hale getirdiğimiz iftar çadırlarını bu ramazan ayında da şehrin iki farklı noktasına kuracağız. İftar çadırları kentteki alışveriş merkezlerinin otoparkında vatandaşlara hizmet verecek. İftara yetişemeyen vatandaşlarımız, iftar saatinde çalışanlar ve öğrenciler aynı sofrada buluşacak. Ramazan, birlik, beraberlik ve dayanışma ayı. Belediye olarak bu ruhu şehir genelinde yaşatmayı amaçlıyoruz. Ramazan boyunca sosyal yardımları artıracağız. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda kolisi desteklerimiz sürecek. Ayrıca evinde yemek yapamayan yaşlı ve engelli vatandaşlara ramazan boyunca sıcak yemek servisi sağlayacağız."