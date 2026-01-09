Haberler

Aksaray'da çevreyi kirletenlere 578 bin lira ceza uygulandı

Güncelleme:
Aksaray Belediyesi, 2025 yılında düzenlediği denetimlerde çevre kirliliğine sebep olanlara toplamda 578 bin 467 lira ceza uygulayarak çevre bilincinin arttırılmasına yönelik kararlı bir duruş sergiledi.

Aksaray Belediyesi, geçen yıl çevre kirliliğine neden olanlara 578 bin 467 lira ceza kesti.

Belediyeden yapılan açıklamada, kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, kamuya açık alanlarda çevreyi kirleten kişi ve işletmelere karşı tavizsiz yaklaşım sergilendiği bildirildi.

Uygulanan para cezalarının hem caydırıcılığı artırdığı hem de toplumda çevre bilincinin gelişmesine katkı sunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan denetimlerle birlikte, ortak kullanım alanlarının daha temiz ve düzenli tutulması hedeflendi. 2025 yılında uygulanan sıkı denetimler sonucunda sigara izmaritini yere atanlara ve çevreye pet şişe, çekirdek kabuğu gibi atıkları atarak kirliliğe neden olanlara toplam 578 bin 467 lira idari para cezası kesildi. Bu ceza Aksaray Belediyesinin çevre hassasiyeti konusundaki kararlı duruşunu ortaya koydu. Aksaray Belediyesi, kamuya açık alanların temiz tutulması ve sürdürülebilir bir çevre anlayışının yerleşmesi amacıyla denetim ve uygulamalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecek."

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
