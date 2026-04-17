Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in annesinin cenazesi defnedildi

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in vefat eden annesi İmran Dinçer'in cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden İmran Dinçer'in (71) cenazesi, Ulu Cami'ye getirildi.

Burada Belediye Başkanı Evren Dinçer, taziyeleri kabul etti.

İmran Dinçer'in cenazesi, kılınan namazın ardından Ervah Kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine Başkan Dinçer'in yakınlarının yanı sıra, Vali Murat Duru, AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.