Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in annesinin cenazesi defnedildi

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in 71 yaşındaki annesi İmran Dinçer'in cenazesi, Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Ervah Kabristanlığı'na defnedildi. Törene, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in vefat eden annesi İmran Dinçer'in cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden İmran Dinçer'in (71) cenazesi, Ulu Cami'ye getirildi.

Burada Belediye Başkanı Evren Dinçer, taziyeleri kabul etti.

İmran Dinçer'in cenazesi, kılınan namazın ardından Ervah Kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine Başkan Dinçer'in yakınlarının yanı sıra, Vali Murat Duru, AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı

Okul saldırıları sonrası skandal çağrı: 411 şahıs gözaltında

İslam Memiş, varını yoğunu altına yatıranların beklediği haberi verdi

Varını yoğunu altına yatıranların beklediği haberi verdi
Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!

Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!
Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı

Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Mide bulandıran olay: Ağıla giren kişiyi kameradan izleyip gördükleri karşısında şoke oldu

Ağıla giren kişiyi kameradan izleyip gördükleri karşısında şoke oldu
İslam Memiş, varını yoğunu altına yatıranların beklediği haberi verdi

Varını yoğunu altına yatıranların beklediği haberi verdi
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu

Gülistan Doku olayını aydınlatacak gelişme: İtirafçı olmayı kabul etti
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak

Saldırılar sonrası bakanlıktan yeni adım: Aileler de sorumlu olacak