Haberler

Akropolis'te Filistin'e Destek Pankartları Asıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki tarihi Akropolis tapınağına, Filistin'e destek vermek amacıyla dev pankartlar asıldı. Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki tarihi Akropolis tapınağına Filistin'e destek için dev pankart asıldı.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyeleri, tarihi Akropolis tapınağına çıkarak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto edip Filistin'e destek vermek için tapınağa iki devasa pankart astı.

Dev pankartların üzerinde İngilizce ve Yunanca "Soykırımı durdurun. Katil İsrail Devleti ile işbirliğine hayır. Filistin'e özgürlük." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
Neler yazdılar neler! Bütün Almanya Galatasaray'ın 5-1'lik hezimetini konuşuyor

Bütün Almanya Galatasaray'ın 5-1'lik hezimetini konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a gol atan Can Uzun'dan ''Sus'' işareti

Galatasaray taraftarından milli oyuncuya tepki var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.