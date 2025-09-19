Akropolis'te Filistin'e Destek Pankartları Asıldı
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki tarihi Akropolis tapınağına, Filistin'e destek vermek amacıyla dev pankartlar asıldı. Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.
Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyeleri, tarihi Akropolis tapınağına çıkarak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto edip Filistin'e destek vermek için tapınağa iki devasa pankart astı.
Dev pankartların üzerinde İngilizce ve Yunanca "Soykırımı durdurun. Katil İsrail Devleti ile işbirliğine hayır. Filistin'e özgürlük." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel