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Motosikletleriyle akrobatik hareket yapan 4 sürücüye, 300 bin TL ceza

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Aksaray'da motosikletleriyle akrobatik hareketler yapıp görüntülerini sosyal medyada paylaşan 4 sürücüye toplam 300 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücülerin ehliyetsiz ve plakasız olduğu, kask takmadığı belirlendi.

AKSARAY'da motosikletleriyle akrobatik hareketler yapıp, bu anlara ait görüntüleri sanal medyadan paylaşan 4 sürücüye toplam 300 bin TL idari para cezası uygulandı.

Aksaray-Ankara kara yolu Taşpınar beldesi yakınlarında motosikletleriyle akrobatik hareketler yapan 4 sürücü, o anlara ait görüntüleri sanal medyadan paylaştı. İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sürücülerin Taşpınar beldesinde oturan Z.T. (19), E.U. (21), A.A. (18) ve R.Ö. (24) olduğunu belirledi. 4 sürücü, kullandıkları motosikletlerle beldede yakalandı.

Ekipler, sürücülerin ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullandıklarını, kask takmadıklarını ve trafik güvenliğini de tehlikeye düşürdüklerini saptadı. 4 sürücü hakkında toplam 300 bin TL idari para cezası uygulandı. Motosikletler ise trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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