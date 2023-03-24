Akraba ailelerin silahlı kavgası: 2 ölü, 5 yaralı (2)
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ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİSiirt'in Şirvan ilçesine bağlı Demirkapı köyünde, öğle saatlerinde husumetli, akraba iki aile arasında çıkan kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı.
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Demirkapı köyünde, öğle saatlerinde husumetli, akraba iki aile arasında çıkan kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı. Hasan Delbe'nin ardından oğlu Emrullah Delbe de yaşamını yitirdi. Yaralı 5 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Akif ÖZALP/ SİİRT,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel