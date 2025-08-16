AKPM Başkanı Rousopoulos'tan Trump'a Destek Mesajı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Theodoros Rousopoulos, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna için adil ve kalıcı bir barış müzakere etmek amacıyla gösterdiği çabayı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Rousopoulos, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin Alaska eyaletinde yaptığı görüşmeye ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Trump'ın ulusal egemenlik ve uluslararası hukuka saygı çerçevesinde Ukrayna için adil ve kalıcı bir barış müzakere etme çabasını memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Rousopoulos, "Alaska'daki görüşmenin ateşkesle sonuçlanmamasından üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı.

Rousopoulos, AKPM'nin Ukrayna'ya sarsılmaz desteğini kararlılıkla sürdürdüğünü kaydetti.

Trump ile Putin dün Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren bir toplantı yapmış, ardından ABD lideri önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai bir anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.