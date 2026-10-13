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AKPM Başkanı Bayr, Adalet Bakanlığında Bakan Yardımcısı Ceyhan ile görüştü

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AKPM Başkanı Bayr, Adalet Bakanlığında Bakan Yardımcısı Ceyhan ile görüştü
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Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, AKPM Başkanı Petra Bayr ve heyetle Adalet Bakanlığında görüştüklerini duyurdu. Görüşmede Türkiye-Avrupa Konseyi ilişkileri ile adalet ve hukuk alanındaki iş birliği konuları ele alındı.

(ANKARA)- Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Petra Bayr ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta görüştüklerini bildirdi. Ceyhan, görüşmede Türkiye ile Avrupa Konseyi arasındaki ilişkiler ile adalet ve hukuk alanındaki iş birliğinin ele alındığını belirtti.

Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan AKPM Başkanı Petra Bayr ve beraberindeki heyetle gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Ceyhan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ülkemize resmi ziyarette bulunan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Sayın Petra Bayr ve beraberindeki heyetle, AKPM Türk Delegasyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Sayın Yıldırım Tuğrul Türkeş, AKPM Genel Sekreteri Sayın Despina Chatzivassiliou ve Büyükelçi Sayın Çağlar Fahri Çakıralp ile Bakanlığımızda bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Türkiye ile Avrupa Konseyi arasındaki ilişkiler ile adalet ve hukuk alanındaki iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı, diyaloğun ve iş birliğinin sürdürülmesi konularını ele aldık."

Kaynak: ANKA
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