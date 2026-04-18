Ordu'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

ORDU'nun Akkuş ilçesinde ciple çarpışan motosiklet sürücüsü Selçuk Çimen (21), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Akkuş ilçesi Çaldere Mahallesi Menteşe Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 52 DY 164 plakalı cip ile Selçuk Çimen yönetimindeki 55 AKF 936 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Çimen, Akkuş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çimen, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı