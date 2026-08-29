Kaymakam Karababa köy ziyaretlerini sürdürdü
Akıncılar Kaymakamı Faruk Karababa, Sevindik, Eskibağ, Kayı ve Avşar köylerini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü, ihtiyaç ve talepleri dinledi, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.
Akıncılar Kaymakamı Faruk Karababa, köy ziyaretleri gerçekleştirdi.
Sevindik, Eskibağ, Kayı ve Avşar köylerini ziyaret eden Karababa, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek köylerin ihtiyaçları, yürütülen çalışmalar ve vatandaşların talep ve görüşleri hakkında bilgi aldı.
Karababa, ziyaretlerin sonunda gösterdikleri misafirperverlikten dolayı köy sakinlerine teşekkür etti.
Kaynak: AA