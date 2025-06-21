Akıncılar'da Yeni Kültür Merkezi İçin Temel Atma Töreni Düzenlendi
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yapılacak kültür merkezinin temeli atıldı. Törene önemli protokol üyeleri katıldı ve merkezin ilçeye hayırlı olması dileğinde bulunuldu.
Sivas'ın Akıncılar ilçesine yapılacak kültür merkezinin temeli atıldı.
Temel atma törenine MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, Belediye Başkanı Murat Sevinç, MHP İl Başkanı Hakan Uygun, il genel ve belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Özyürek, törende yaptığı konuşmada, merkezin ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Sevinç ise kültür merkezinin yapımına katkı sağlayan, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Konuşmalardan sonra kurban kesilip dua edilerek kültür merkezinin temeli atıldı.
Akıncılar Belediyesi tarafından yaptırılacak kültür merkezinde yüzme havuzu, kreş, düğün salonu, misafirhane, sinema ve konferans salonu bulunacak.