Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, imar çalışmaları ve 18. madde uygulaması hakkında bilgi verdi
Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, Yeşilyazı ve Yayla Mahallesi vatandaşlarına imar çalışmaları ve 18. madde uygulaması hakkında bilgi verdi. Sevinç, toplantıda slayt sunumu yaparak mahalle sakinlerini bilgilendirdi ve vatandaşların sorunlarını dinledi.
Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, imar çalışmaları ve 18. madde uygulaması hakkında Yeşilyazı ve Yayla Mahallesi vatandaşlarına bilgi verdi.
Sevinç, Yeşilyazı ve Yayla Mahallesi sakinleriyle Yeşilyazı Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede toplantı yaptı.
Belediye imar ekibinin de katıldığı toplantıda Sevinç, slayt halinde sunum yaparak mahalle sakinlerini bilgilendirdi.
Sevinç, daha sonra vatandaşla sohbet ederek sorunları dinledi.