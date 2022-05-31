'Akıllı Ev Sistemleri Laboratuvarı' ile teknik eleman yetiştirecekler - Haberler

TOKAT Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan 'Akıllı Ev Sistemleri Laboratuvarı' ile öğrencilere akıllı ev sistemlerini kurma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanıyor. Elektrik ve elektronik bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından bir evin minyatürü şeklinde oluşturulan ve Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tasarım tescili alınan sistem, cep telefonu ile verilen sesli komutları algılayarak çalışıyor.

Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Akıllı Ev Sistemleri Laboratuvarı kuruldu. Kurulan laboratuvar ile öğrencilere akıllı ev sistemlerini kurma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanıyor. Elektrik ve elektronik bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan laboratuvarda uygulamalı mesleki eğitim yapacak olan öğrencilerin, teorik ve uygulama becerilerini birlikte kazanmaları hedefleniyor. Sınıf da 6 deney seti bir ev tesisatının minyatürü şeklinde oluşturuldu. Sistem, cep telefonu üzerinden verilen 'Perdeleri aç, perdeleri kapa', 'mutfak ışığını aç, mutfağın ışığını kapat', 'Klimayı aç, klimayı kapat', 'Kapıyı aç, kapıyı kilitle' gibi birçok farklı talimatı algılayarak yerine getiriyor.

Okulun müdür yardımcısı Ali Kemal Sataner ise, "Okulumuzda Akıllı Ev Sistemleri Laboratuvarı kurulum süreci bundan 5 yıl öncesine dayanıyor. Ulusal ajans destekli olarak bu projeyi gerçekleştirdik. İngiltere, Almanya ve Avusturalya'da 25 öğrencimize bu konuda staj yaptırdık. Oradaki incelemeler neticesinde ülkemize döndüğümüzde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'na (OKA) bu laboratuvarın kurulumu ile ilgili hibe başvuruşunda bulunduk. Bize özgü olan laboratuvarımızı okulumuz öğretmen ve öğrencileri ile kurduk. Akıllı ev sistemi yaygınlaştı. Bu konuda teknik elaman yok. Biz bu proje ile teknik eleman yetiştirmek istiyoruz. Öğrencilerimize burada eğitimler veriyoruz. Biz bu yapmış olduğumuz ürünün tescil için başvurduk ve patentini aldık. Laboratuvar kurulması için şu an diğer illerden, okullardan talep var. Ayrıca biz inşaat alanlarında kurulması için de destek veriyoruz. Ortalama bir ev için sistem 300 bin liraya mal oluyor" diye konuştu.