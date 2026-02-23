Haberler

Manisa'da Fabrikada Çıkan Yangın Sonucu 250 İşçi Tahliye Edildi

Güncelleme:
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki oyuncak ve şekerleme fabrikasında çıkan yangın nedeniyle 250 işçi tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının, fabrikanın klima sistemindeki elektrik kaçağından kaynaklandığı iddia ediliyor.

250 İŞÇİ TAHLİYE EDİLDİ

Manisa'nın Akhisar ilçesinde organize sanayi bölgesindeki oyuncak ve şekerleme fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, içerideki 250 işçi tedbir amaçlı tahliye edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ile bölgedeki inşaat firmaları ve belediyelere ait su tankerleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Diğer yandan yangının, fabrikanın klima sistemindeki elektrik kaçağı sonucu çıktığı iddia edildi.

Ersan ERDOĞAN-Serkan ÖZDEMİR-Barış GEZİCİ/MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
