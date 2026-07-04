Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tarla sürümü sırasında devrilen traktörün altında kalan sürücü Satılmış Kaçar (39) hayatını kaybetti.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Topluca Mahallesi'nde Satılmış Kaçar'ın (39) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, tarla sürümü sırasında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Devrilen traktörün altında kalan Kaçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Mustafa Özdemir