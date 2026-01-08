Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Medar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirine ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, tüfekle vurulan Mert Aybar'ın (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Kavgada yaralanan Mehmet Ç. (21) ile Emre T. (27) çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.