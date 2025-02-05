Akhisar'da Silah Ticareti Operasyonu: 5 Tabanca ve 5 Av Tüfeği Ele Geçirildi
Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen jandarma operasyonunda, silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik yapılan baskınlarda 5 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği ve 3 kasatura ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığa yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında 7 adrese baskın yaptı.
Aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ve 3 kasatura ele geçirildi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Özdemir - Güncel