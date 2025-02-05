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Akhisar'da Silah Ticareti Operasyonu: 5 Tabanca ve 5 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Akhisar'da Silah Ticareti Operasyonu: 5 Tabanca ve 5 Av Tüfeği Ele Geçirildi
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen jandarma operasyonunda, silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik yapılan baskınlarda 5 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği ve 3 kasatura ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığa yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında 7 adrese baskın yaptı.

Aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ve 3 kasatura ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Özdemir - Güncel
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