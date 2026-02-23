Manisa'da şekerleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki şekerleme fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı ve yaklaşık 4 saat süren müdahale ile söndürüldü.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde şekerleme fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren şekerleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine tesise çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi, fabrikadaki personel tahliye edildi.
Akhisar Kaymakamı Mustafa Can ve Belediye Başkanı Ekrem Kayserili bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu