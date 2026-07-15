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Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına 9 uçak, 12 helikopter ve 335 personelle müdahale ediliyor. Yangının enerjisi düşürüldü, kontrol çalışmaları sürüyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Evkaftepe Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 12 helikopter, 50 arazöz, 5 iş makinesi ve 335 personel ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Akhisar'da devam eden orman yangınının enerjisini düşürdük. Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz aralıksız devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Cengiz Kılınçaslan
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