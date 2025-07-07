Akhisar'da İnşaat İşçisi Yüksekten Düşerek Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, hastane inşaatında çalışan bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Reşatbey Mahallesi 167. Sokak'taki yeni devlet hastanesi inşaatında kalıp ustası olarak çalışan Mesut Ceylan (52), yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü.???????

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceylan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ordu'nun Aybastı ilçesinden çalışmak üzere Akhisar'a gelen Mesut Ceylan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.