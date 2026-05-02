Akgöl Sazlıkları hafta sonu doğa tutkunlarının tercihleri arasında bulunuyor

Konya'nın Ereğli ilçesindeki Akgöl Sazlıkları, hafta sonları doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Konya Ovası'nın kuş cenneti olarak bilinen Akgöl Sazlıkları, göçmen kuşların Türkiye'deki önemli göç yollarından biri üzerinde bulunuyor.

Göçmen kuşların barınma, yuvalanma ve kuluçkaya yatma alanları bakımından büyük öneme sahip sazlıklar doğaseverler, kuş gözlemcileri ve fotoğrafçılar tarafından ziyaret ediliyor.

Ziyaretçilerden Ahmet Kartopu, AA muhabirine, Akgöl Sazlıkları'nı görmeye ailesiyle geldiğini ve burayı çok beğendiklerini söyledi.

Çocuklarının doğayla iç içe olması için bu tür gezileri önemsediklerini anlatan Kartopu, "Burası ailecek gelip görülebilecek bir yer. Herkese burayı görmeyi tavsiye ederim." dedi.

Ziyaretçilerden Ramazan Eriş de doğal güzellikleriyle öne çıkan Akgöl Sazlıkları'nı çok beğendiklerini dile getirdi.

Fotoğraf tutkunu Mustafa Şahbaz ise Ereğli ve bölgenin kuş fotoğrafçılığı açısından zengin olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Yavuz Görür
