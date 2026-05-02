Haberler

Öğrencilerden 100 zambak fidanı dikimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri, "Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projesi" kapsamında 100 zambak ağacı fidanı dikti.

Çevre bilincini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen ağaç dikim etkinliği, öğrencilerin ve mahallelilerin katılımıyla Belek'te gerçekleştirildi.

Projenin danışmanlığını üstlenen Prof. Dr. Şenol Kantarcı, zambağın tarih boyunca saflığın, yeniden doğuşun ve zarafetin evrensel sembolü olduğunu söyledi.

Zambağın, kozmetik sektöründe de aranan kokulu yağı ve tıbbi aromatik özellikleriyle, doğa ile insan sağlığı açısından değerli bir bitki olduğunu belirten Kantarcı, bu yönüyle projenin anlamını en iyi şekilde yansıttığını kaydetti.

Katılımcılardan Melda Şahin de her zambağın yanan doğanın yeniden nefes alışı, her filizin de küllerin içinden doğan yeni başlangıcın simgesi olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mesajı okunurken kavga çıktı

TBB seçiminde kavga! İmamoğlu'nun mesajı okunurken ortalık karıştı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi

Trump yönetiminden sürpriz karar: Savaş sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de

"Felaketi yaşıyoruz" demişti! 10 yıllık genelge Resmi Gazete'de
Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor

Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor

Tarihe geçti! Bülent Ersoy'un tek reklamdan kazandığı rakam dudak uçuklatıyor

Tarihe geçti! Bir reklamdan kazandığı para dudak uçuklatıyor
Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi

Trump yönetiminden sürpriz karar: Savaş sona erdi
Sadettin Saran'dan Ederson için bomba karar

Milyonlarca taraftarın hayallerini çalan isim için kararını verdi

'Binbir surat' Şerife için istenen ceza belli oldu

"Binbir surat" Şerife için istenen ceza belli oldu