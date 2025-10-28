Haberler

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şener'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şener, mesajında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki kararlı duruşunun, inancının ve azminin en büyük simgesi olduğunu kaydeden Şener, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet, bizlere özgür bir ülke ve aydınlık bir gelecek armağan etmiştir. Cumhuriyet'imizi yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmak hepimizin en temel görevidir. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daima güçlü kalmasını temenni ediyorum."???????

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

6.1'lik deprem sonrası dikkat çeken gelişme! TAMP devreye alındı
Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...

Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Mide bulandıran 'taciz' iddiası! Yakalayıp tekme tokat dövdüler

Adamın yaptığını öğrenen mahalleli, öldüresiye dövdü
Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı

Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.