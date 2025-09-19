Akdeniz Kaymakamı Öğrencilere Kırtasiye Seti Hediye Etti

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, öğrencilere kırtasiye seti hediye etti.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Şener, Civanyaylağı İlkokuluna ziyarette bulundu.

Okul yönetimi ve öğrenciler tarafından karşılanan Şener'e çiçek verildi.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Şener, öğrencilere kırtasiye seti hediye edip dondurma ikramında bulundu.

Şener, yaptığı açıklamada, öğrencilerin ve eğitim camiasının her zaman yanında olduklarını belirterek, "Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna katkı sunmak, onların daha sağlıklı ve temiz bir ortamda öğrenim görmelerini sağlamak bizim en öncelikli görevimizdir. Eğitim kurumlarımıza verdiğimiz desteği kesintisiz sürdüreceğiz. Çünkü inanıyoruz ki güçlü bir gelecek, sağlam bir eğitimle mümkündür." ifadesini kullandı.