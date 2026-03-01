Haberler

Yozgat'ta beyaza bürünen ormanlık alanlar dronla görüntülendi

Güncelleme:
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde etkili olan kar sonrası ormanlık alanlar dronla görüntülendi. Ekipler, ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde karla kaplanan ormanlık alanlar dronla görüntülendi.

İlçede iki gündür aralıklarla etkili olan kar sonrası çam ve meşe ağaçları beyaz örtüyle kaplandı.

Güzel manzaraların oluştuğu ormanlık alanlar dronla görüntülendi.

Öte yandan Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri Akdağmadeni, Çayıralan, Boğazlıyan, Kadışehri ve Çekerek ilçelerinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçe merkezlerini köylere bağlayan yollarda ulaşımın aksamaması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik
