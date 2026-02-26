Haberler

Akdağmadeni Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Güncelleme:
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış sonrası ana arterler, mahalle yolları ve bağlantı güzergahlarında belediye ekiplerince kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor.

Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ekiplerin sahada çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirterek, vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Kaynak: AA / Sait Çelik
