Akçakoca Limanı'nda Gazze İçin Destek Gösterisi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde vatandaşlar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud filosuna destek vermek için bir araya geldi. Etkinliğe sivil toplum kuruluşları ve siyasi temsilcilerin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde vatandaşlar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan küresel Sumud filosuna destek için Akçakoca Limanı'nda toplandı.

Akçakoca'da akşam saatlerinde Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen programa sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Limanda da balıkçılar teknelerinin sirenlerini çalarak, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla alanı dolduran kalabalığa destek verdi. AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak ve AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu da programda yer aldı. Program, Gazze ve Sumud filosu için edilen dua ile sona erdi.

