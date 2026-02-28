Düzce'nin Karadeniz kıyısında kuvvetli rüzgar etkili oldu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, dalga boyunun 4 metreye kadar yükselmesine neden oldu. Limanlarda önlemler alındı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi.
Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Sert esen rüzgar nedeniyle Çuhallı ve Akçakoca Limanı açıklarında dalga boyu 4 metreye ulaştı.
Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda ise teknelerin halatları sağlamlaştırıldı.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde