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Akçakoca'da kaza: 3 kişi yaralandı

9 Aralık 2023 16:01 Son Güncelleme: 16:03 Abone Ol

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Akçakoca-Karasu sahil yolu Osmaniye Mahallesi Doğancılar mevkisi çevre yolunda, S.K. (25) idaresindeki otomobil ile T.B. (40) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle S.K. ile yanında bulunan E.T. (32) ve T.B. yaralandı. Yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.