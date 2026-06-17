Akçakoca'daki iki plaja mavi bayrak çekildi

Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca ilçesinde, Kadınlar ve Martı plajlarının "Uluslararası Mavi Bayrak" ödülü alması dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehrin ortasında bulunan, 38 kilometrelik sahil şeridine sahip ilçede geçen sene hak kazanan Ceneviz Kalesi Plajı'nın ardından bu yıl Kadınlar Plajı ve Martı Plajı da mavi bayrağa layık görüldü.

Martı Plajı'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Esra Alemdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, ilçenin 3 farklı noktasının bu ödüle sahip olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye 580 mavi bayrak sahibi bir ülke. Ülkeler arası sıralamada da 3. sıradayız. Bizim için sadece kıyıların korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi ve kriterlere uygunluk değil, aynı zamanda turizm sektöründe de bir markalaşma olması açısından çok önemli." dedi.

Akçakoca Belediye Başkan Vekili Alev Ünal, mavi bayrağın, temiz denizi, güvenli plajları ve kaliteli hizmet anlayışını temsil ettiğine dikkati çekerek, "Bugün göndere çekeceğimiz mavi bayraklar ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacak, marka değerini daha da yükseltecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ünal, mavi bayrağı göndere çekti.