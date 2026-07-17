Haberler

Görevden uzaklaştırılan Akçakoça Belediye Başkanı Albayrak, tahliyesine yapılan itiraz sonrası tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İcbar suretiyle irtikap suçlamasıyla tutuklanan, ardından tahliye edilen Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, savcılığın itirazı üzerine yeniden cezaevine gönderildi.

"İcbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Düzce'nin Akçakoca İlçe Belediye Başkanı Fikret Albayrak, tahliyesine yapılan itiraz sonrası yeniden tutuklandı.

Sulh Ceza Hakimliği, Albayrak hakkında yapılan tutukluluk gözden geçirme işlemi gereği şüphelinin "konutu terketmeme tedbirli tahliyesine" karar verdi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Bunun üzerine nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi Albayrak'ın tutuklanmasına hükmetti.

Albayrak, adliyedeki işlemlerinin ardından Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Fikret Albayrak, "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta tutuklanmış, 24 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalogda adı geçen Önder Sav sessizliğini bozdu

Kılıçdaroğlu ve Sayan'ın diyaloğunda adı geçiyordu! Sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım

Oğuzhan Uğur'dan bomba Haluk Levent itirafı! Korkudan susmuş
Mourinho'dan Arda Güler'i şoke edecek karar

Mourinho'dan Arda'yı şoke edecek karar
Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından, Serdar Ortaç 'Saygı 1' konseptini iptal etti

Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'a ilk darbe ünlü şarkıcıdan
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 3 penaltısını kurtaran kaleciyi transfer etti

Fenerbahçe'nin 3 penaltısını kurtaran kaleciyi transfer etti
Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde

Tanıyabildiniz mi? O artık cezaevinde

Galatasaray geriye düştüğü maçta farka koştu

Galatasaray geriye düştüğü maçta farka koştu
Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı

Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı