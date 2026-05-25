Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalına düşen 3 yaşındaki Hatice Tim, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla sudan çıkarıldı ancak hastanede kurtarılamadı.

Günören Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına dengesini kaybederek düşen Hatice Tim, gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Tim, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla sudan çıkarıldı.

Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tim, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
