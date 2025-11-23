Akçaabat'ta Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İlçede dolmuş şoförü olarak çalışan L.B. ile M.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç, L.B'ye tabanca ile ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan L.B. ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay sonrası M.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.