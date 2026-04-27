Akbelen Ormanı Savunucusu Esra Işık'ın Tutukluluğuna Devam Kararı

Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına yönelik protestolara ilişkin hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan dava açılan Esra Işık'ın yargılanmasına başlandı. Mahkeme, Işık’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık'ın kızı Esra Işık, 30 Mart gecesi gözaltına alınmasının ardından 31 Mart'ta "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Muğla Cezaevi'nden İzmir 2 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevi'ne (Şakran) sevk edilen Işık, Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00'da başlayan duruşmada savunmasını yaptı.

Işık savunmasında, suç kastı olmadığını ifade ederek, "Araç keşif heyeti olduğunu bilmiyordum, şirket için gelen yetkililer olduğunu düşündüm" dedi.

Hakim, cumhuriyet savcısının da görüşü doğrultusunda Işık'ın tutukluluğunun devamına karar verdi ve davayı 1 Haziran'a erteledi.

Öte yandan duruşma sırasında İkizköy sakinleri ve doğa savunucuları Akbelen'de "Adalet Nöbeti" başlatarak süreci takip etti. Köylüler, duruşma sonucunu bölgede bekledi.

Duruşmayı Işık'ın annesi Nejla Işık'ın yanı sıra CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Muğla Baro Başkanı Levent Akgün, CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl ve Emek Partisi (EMEP) Muğla İl Başkanı Döndü Taka Çınar, bazı siyasi parti ve STK temsilcileri de takip etti.

