Yazarlar Sibel Özbudun ve Temel Demirer Gözaltına Alındı
Akademisyen ve yazarlar Sibel Özbudun ile Temel Demirer, sosyal medya paylaşımlarının ardından gözaltına alınarak Muğla'ya sevk edildi.
(ANKARA) - Akademisyen ve yazar Sibel Özbudun ve Temel Demirer gözaltına alındı.
Akademisyen ve yazar Doç. Dr. Sibel Özbudun, sosyal medya hesabından akademisyen ve yazar Temel Demirer ile gözaltına alındığını duyurdu. Özbudun paylaşımında, "Gözaltına alınıyoruz. Muğla'ya sevk. Temel Demirer - Sibel Özbudun"
Kaynak: ANKA