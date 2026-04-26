Akademisyenin tasarladığı "birleşik kanun" faydalı model olarak tescillendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Orçun Çalkap'ın, iki kanunu birleştirip tasarladığı yeni enstrüman, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "faydalı model" olarak tescillendi.

Ortaokul yıllarında bağlama ile müziğe başlayan, lise döneminde ise kanunla tanışan akademisyen ve icracı Çalkap, uzun yıllardır yürüttüğü çalışmalar sonucunda iki kanunu birleştirerek "birleşik kanun" tasarladı.

Çalkap, tasarladığı kanun modeli ile icra ettiği tekniğe ise adı ve soyadının ilk hecelerinden oluşan "Orçal" kanun tekniği adını verdi.

Parmakların görev dağılımının yeniden belirlendiği düzende, iki parmak melodi üretirken, diğer parmaklar mandal değişimini üstleniyor. Ayrıca baş parmakta kullanılan özel bir aparatla teknik destekleniyor.

İki kanun deri üzerinde birleştirildi

Orçun Çalkap, AA muhabirine, kanunun Türk müziğindeki yerini güçlendirmek ve yeni nesillere aktarmak için bu çalışmayı hayata geçirdiğini söyledi.

Yeni modelle geliştirilen icra tekniğinin kanunda alışılmış düzeni değiştirdiğini belirten Çalkap, şöyle konuştu:

"Lise son sınıfta kanunla tanıştım. Kanun enstrümanını o dönem kasetlerden dinliyorduk. Çok hoşuma gidiyordu. Lise son sınıfta bir kanun edinmekle icraya başladım. Klasik Türk Müziği'nde kanunun yerini sağlamlaştırmak ve bizden sonraki nesillere devretmek açısından gençlere enstrümanı sevdirmekle uğraşıyorum. 2004 yılında bu yana üzerinde çalışmış olduğum yeni kanun tekniği ve yapısal değişiklik, bu enstrümanı kanundan tamamen ayırmaktadır. İki kanunu bir deri üzerinde birleştirdik. İcra ettiği repertuar şekli ve teknik, kanundan belirgin bir şekilde ayrılmaktadır."

Enstrüman ve tekniğin özelliklerini kitapçıkta topluyor

Geliştirdiği kanun ile farklı repertuarların da icra edilebildiğini anlatan Çalkap, enstrümanın tanıtımı için çalışmalara da başladıklarını aktardı.

Çalkap, yeni kanun ve icra tekniğiyle enstrümandan seslerin çıkmasını sağlayan yüzük ve mızraba ek, "kaba tırnak" adlı yeni bir materyal de eklediğini kaydetti.

Kanun modeli ve geliştirdiği icra tekniğinin öğrenilmesini kolaylaştırmak amacıyla kitapçık hazırlamaya başladığını anlatan Çalkap, "Yeni bir kanun modelinde ve tekniğinde aynı anda farklı oktavlarda farklı diyez (Önüne geldiği notayı yarım ses incelten veya tizleştiren değiştirici işaret) ve bemollere (Önüne geldiği notayı yarım ses kalınlaştıran işaret) ulaşma imkanı sağladığı için kanunun icra edebileceği repertuar ve çıkardığı sesler tamamen farklılaşıyor. Bir metot çalışmam var, inşallah iki veya üç ay içinde ilgilenen sanatseverlerle buluşacak." diye konuştu.

Çalkap, yeni kanun ve tekniğiyle çeşitli etkinliklerde müzikseverlere sunduğu dinletilerin beğenildiğini sözlerine ekledi.