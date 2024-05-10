AK Partili Kadınlar İsrail'in Gazze'ye saldırılarında annelerin durumuna dikkat çekti

Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de AK Partili kadınlar, Anneler Günü öncesi İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşam hakları ellerinden alınan annelerin durumuna dikkati çekti.

Kırıkkale'de AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özden Temoçin, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, AK Parti'li kadınlar olarak Gazzeli anneler için dimdik ayakta olduklarını belirtti.

Gazze'de soykırım yüzünden anneliğin daha önce hiç bu kadar zor olmadığına dikkati çeken Temoçin, "Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor." dedi.

Açıklamaya, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Ceylan ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Yozgat

AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, parti binası önünde yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında 34 bin 683 kişinin öldüğünü, 78 bin 18 kişinin yaralandığını söyledi.

Yaşamını yitirenlerden 9 bininin kadın olduğuna dikkati çeken Yurtlu, "Günde ortalama 63 kadın halen ölüyor ve bunların 37'si ise anne. Kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadınların sayısı 2 bin 100. Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadın risk altında. Her gün 180 anne ölümle burun buruna doğum yapıyor. Yaşanan tüm zulme, acıya rağmen, eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları için, ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli anneler, er ya da geç kazanacak." diye konuştu.

Kırşehir

AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, Cacabey Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, Anneler Günü öncesinde, dünyanın orta yerinde Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmanın hiç bu kadar zor olmadığını hatırlattı.

Anneler olarak İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunduklarını ve ateşkes için bir adım beklediklerini belirten Düğer, "İsrailli yetkililere soruyorum, 'Vadedilmiş topraklar hedefinizi, hayattan kopardığınız annelerin ve çocukların bedenleri üzerine mi inşa edeceksiniz?' Anneler bitmeden bu direniş bitmez. Yeter artık İsrail, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, ilçe başkanları, gençlik ve kadın kolları üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.