AK Parti Zonguldak İl Başkanı Çağlayan'dan arbede çıkan meclisi seçimlerine ilişkin açıklama

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, arbede çıkan meclisi seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Çağlayan, gazetecilere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında gerçekleştirilen İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimlerinde, oylamaya geçilene kadar herhangi bir itirazın yapılmadığını söyledi.

Seçim öncesinde teknik detayların konuşulduğunu ve anlaşıldığını belirten Çağlayan, "(CHP'li grup) Seçimin sonucu lehinize olmadığında mızıkçılık yapmaya başladınız. İtirazınız doğal hakkınızdır ama bunun da bir yolu, bir yöntemi vardır. Kanuna, nizama, usule ve ahlaka uygun itiraz edebilirdiniz. Bu yolu denemediniz. Aniden vandallık yapmaya başladınız." diye konuştu.

Çağlayan, yaşananların ardından olayların büyümemesi için sağduyulu davranarak salondan ayrıldıklarını dile getirerek, siyaseti düşmanlık üzerinden değil, rekabet üzerinden yürütmek istediklerini kaydetti.

AK Partili İl Genel Meclis üyelerinin salona alınmamasını ve salonda birtakım taşkınlıklar yapılmasını "vandallık" olarak nitelendiren Çağlayan, "Bununla ilgili de İl Genel Meclis üyelerimiz şikayetlerini gerektiği gibi savcılık makamlarına iletmişlerdir." dedi.

Çağlayan, CHP'li iki meclis üyesinin partilerinden istifa ettiğini hatırlatarak, yaşananları demokrasiyle bağdaştırmanın mümkün olmadığını ifade etti.

İl Genel Meclisinin bugüne kadar farklı siyasi partilerden seçilmiş üyelerle uyum içerisinde çalışarak köylere hizmet götürdüğünü anlatan Çağlayan, bu yapının işleyişinin bozulmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Çağlayan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın seçim sonrası yaptığı açıklamalarını eleştirerek, konuyla ilgili Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun açıklama yaptığını hatırlattı.

İl Genel Meclisi seçimlerinin valilik makamınca onaylandığını belirten Çağlayan, seçilen tüm meclis üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü

Senin gibi evlat olmaz olsun! Mahallenin gençleri kayıtsız kalmadı
'Sıkıldım' diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

"Sıkıldım" diyerek boşanmıştı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti

Kahramanmaraş'taki Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü

Senin gibi evlat olmaz olsun! Mahallenin gençleri kayıtsız kalmadı
Sendikalardan MEB'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin

Sendikalardan MEB'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin

16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı

Okul saldırganı apar topar defnedildi, ailesi ilçeden kaçırıldı