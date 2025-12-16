Haberler

Ak Partili Yayman'dan Bahçeli'ye Ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay milletvekilleriyle birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, Hatay'daki projeler ve gelişmeler hakkında bilgi verdi.

(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay milletvekilleri ile birlikte, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve AK Partili milletvekilleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Yayman, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"AK Parti Hatay Milletvekillerimiz Adem Yeşildal, Abdülkadir Özel, Kemal Karahan ve MHP Hatay Milletvekilimiz Lütfü Kaşıkçı ile birlikte; depremin ilk anından itibaren Hatay'ımızı bir an olsun yalnız bırakmayan, bölgemizdeki gelişmeleri yakından takip eden MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyfendiyi ziyaret ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ve Cumhur İttifakı kadrolarının kararlı ve dirayetli takipleriyle Hatay'ımızda tamamlanan ve devam eden projelere ilişkin son durumu Değerli Büyüğümüze arz ettik. Sayın Devlet Bahçeli Beyfendiye nazik kabulleri ve şehrimize verdiği değer için şükranlarımızı sunarak Cenab-ı Allah'tan sıhhat ve afiyetler temenni ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor

Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RAMS Başakşehir transferde büyük oynuyor! İstanbul ekibi gözünü Ter Stegen'e dikti

Barcelona'dan Türkiye'ye gelebilir! Ancak dört büyüklere de değil
Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor'

Boşanma resmileşmeden yeni aşk iddiası!
İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş

Saymaz, Ela Rümeysa'nın kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı
Galatasaray'da transfer rotası Rize! Hedefte milli oyuncu var

Büyük sürpriz! Galatasaray, Rizespor'un milli yıldızını istiyor
RAMS Başakşehir transferde büyük oynuyor! İstanbul ekibi gözünü Ter Stegen'e dikti

Barcelona'dan Türkiye'ye gelebilir! Ancak dört büyüklere de değil
Altında hiç görülmemiş olay! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor

Altında hiç beklenmeyen oldu! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
Şili'nin yeni liderinin babası Nazi subayı çıktı

Netanyahu, meğer atalarının katilini tebrik etmiş
Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi

İstanbul'un yanı başında uykuları kaçıracak görüntü
Jasmine dizisini TV+ yayından kaldırdı

Jasmine'e RTÜK'ten sonra bir kötü haber daha
Trabzonspor'a iki yıldızından kötü haber

Süper Lig devine iki yıldızından kötü haber
Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Boşanma aşmasındaki eşine dehşeti yaşattı

Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Eşine dehşeti yaşattı
Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, 206 kişi kayıp

Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, yüzlerce kişi kayıp
Demet Akalın'ın lüks çantasının fiyatı dudak uçuklattı

Çantasının fiyatını görenlerin ağzı açık kaldı
title