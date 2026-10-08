AK Parti ve DEM Parti heyetleri İzleme Komisyonu sürecini TBMM'de görüştü

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Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, "çerçeve yasa" kapsamında TBMM'de oluşturulması planlanan İzleme Komisyonu için önümüzdeki günlerde siyasi partilerin temsilcileriyle, komisyonun kaç kişiden kurulacağı ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla bir araya gelmesi planlanıyor.

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM'de DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya gelerek, süreçle ilgili değerlendirmede bulundu.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, çerçeve yasanın TBMM'de kabul edilmesini ardından kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmaları ile TBMM'de önümüzdeki günlerde yine "çerçeve yasa" gereğince kurulması planlanan İzleme Komisyonu ele alındı.

AK Parti'nin, İzleme Komisyonu'nun Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu gibi geniş katılımlı değil daha dar kapsamlı olması görüşünde olduğu öğrenildi. Bu doğrultuda İzleme Komisyonu'nun 15, 17 veya 20 üyeden oluşabileceği ifade ediliyor. Komisyonda, TBMM'de grubu bulunan partilerden temsil oranlarına göre üye olması öngörülürken, grubu bulunmayan partilerden üye alınıp alınmayacağı konusunun TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yapılacak toplantıda netleşmesi bekleniyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un önümüzdeki günlerde, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda görev alan grup koordinatörlerinin de olacağı siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelmesi ve İzleme Komisyonu'nun nasıl oluşturulacağı ile çalışma usul ve esaslarını görüşmesi planlanıyor.

TBMM'de 10 Ağustos'ta kabul edilen ve "çerçeve yasa" olarak adlandırılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'da, TBMM Başkanlığı tarafından, kanun kapsamındaki faaliyetleri izlemek üzere bir İzleme Komisyonu kurulacağı ve bu komisyonun kanun kapsamındaki faaliyetleri izleyip tavsiyelerde bulunabileceği hükmü yer alıyor.

Kaynak: ANKA