AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
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93 yaşında hayatını kaybeden Rabia Güneş, Eşme ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene Uşak Valisi, milletvekilleri ve birçok vatandaş katıldı.

Ak Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in vefat eden annesi Rabia Güneş'in cenazesi Eşme ilçesinde toprağa verildi.

Dün 93 yaşında hayatını kaybeden Güneş için Ahmetler köyünde cenaze namazı kılındı. Rabia Güneş'in cenazesi daha sonra buradaki mezarlıkta defnedildi.

Ak Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, daha sonra taziyeleri kabul etti.

Törene Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti milletvekilleri Fahrettin Tuğrul, Cahit Özkan ve Seydi Gülsoy, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
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